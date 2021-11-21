За його словами, Польща готова закривати транзитні і торгові можливості, щоб чинити економічний тиск.

Польща розглядає можливість серйозних санкцій проти Білорусі, включаючи закриття кордону, транзитних та торгових переходів.

Як повідомляє агентство ТАСС, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на спільній прес-конференції з головою естонського уряду Кеєю Каллас.

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"Ми розглядаємо кроки у вигляді все більш серйозних економічних санкцій, включаючи закриття польсько-білоруського кордону з боку Польщі", - наводить агентство слова Моравецького.

Він також додав, що все залежатиме від дій білоруської влади.

"Ми хочемо дати Лукашенку шанс відступити та довести до повернення мігрантів в країни їх походження", - додав Моравецький, нагадавши, що поки Польщею було прийнято рішення про закриття тільки одного прикордонного пункту пропуску.

Він також заявив, що у польської сторони є відеозапис, на якому видно, як білоруські служби проводять інструктаж для мігрантів про те, як атакувати польських силовиків.

"Ми готові закривати нові переходи, закривати транзитні та торгові можливості, щоб чинити економічний тиск", - сказав глава польського уряду.

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю:

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав міграційну кризу на кордоні з Білоруссю найбільшою спробою дестабілізувати Європу за останні 30 років.

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Автор: Ганна Бредіхіна