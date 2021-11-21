З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію.

Польща висловлює стурбованість у зв'язку з присутністю російських військ біля кордонів України і на території Білорусі.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє канцелярія прем'єра Польщі.

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"Зростає присутність російських військ навколо України, в Білорусі, уздовж російсько-білоруського кордону, а також в Калінінградській області. Ця присутність є інструментом, який можна використовувати для прямої атаки", - заявив Моравецький.

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю:

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав міграційну кризу на кордоні з Білоруссю найбільшою спробою дестабілізувати Європу за останні 30 років.

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

21 листопада 2021 року Польща заявила про те, що розглядає можливість серйозних санкцій проти Білорусі, включаючи закриття кордону, транзитних і торгових переходів.

Автор: Олена Коваленко