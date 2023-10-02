Останні дні принесли багато поганих новин у контексті західної підтримки України.

Європейський Союз переживає "критичний момент" після того, як політичні зрушення в США та Словаччині поставили під загрозу західну підтримку України на тлі російського вторгнення. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Лансбергіс, пише CNN.

У суботу Конгрес США ухвалив тимчасовий бюджет, куди не увійшли витрати на допомогу Україні. А вже в неділю правопопулістська партія колишнього проросійського прем'єр-міністра Роберта Фіцо під гаслами про припинення допомоги Україні перемогла на парламентських виборах у Словаччині.

За словами Лансбергіса, події минулих вихідних "посіяли сумніви" щодо майбутньої підтримки України з боку Заходу.

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"Багато повідомлень, надісланих із Брюсселя, Вашингтона або звідкись, мають силу вселяти сумніви щодо того, чи ми серйозні. І я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч може це виправити та може надіслати дуже чітке, кришталево чітке повідомлення про те, що Європа з Україною до її перемоги", – сказав Лансбергіс на зустрічі в Києві 2 жовтня, яка зібрала представників усіх 27 країн Євросоюзу.

Глава МЗС Франції Катрін Колонна теж попередила Росію не розраховувати на "втому" країн Євросоюзу від підтримки України. Її колега з Румунії Лумініца Одобеску заявила, що Бухарест підтримуватиме Україну в експорті зернових, і наголосила на згубному впливі вторгнення на глобальну продовольчу безпеку.

Міністр закордонних справ Ірландії Майкл Мартін висловив надію, що офіційні особи ЄС знайдуть "стійкий підхід до підтримки України в довгостроковій перспективі".

Підтримка України під загрозою через Словаччину

Як писав УНІАН, минулими вихідними у Словаччині відбулися парламентські вибори, на яких найбільше голосів зібрала відверто проросійська сила. Її лідер Роберт Фіцо публічно звинувачує Україну в розв’язуванні війни з Росією.

Аналізуючи ситуацію, CNN наголошує, що ситуація може бути гіршою для України, ніж здається на перший погляд. Головна проблема полягає в тому, що Словаччина є членом ЄС та НАТО, а отже може блокувати допомогу Україні на рівні цих організацій.

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