Йдеться не просто про втрату одного з багатьох партнерів України.

Перемога проросійського політика Роберта Фіцо на парламентських виборах у Словаччині може мати для України значно серйозніші наслідки, ніж просто втрата одного партнера з багатьох. Як пише CNN, головною проблемою тут є членство Словаччини в ЄС і НАТО.

По-перше, сама Словаччина була досить потужним постачальником зброї для України попри те, що це невелика країна навіть за європейськими мірками. Словаки передали українцям значну кількість старих радянських запасів власної армії, включаючи власну систему ППО зі столиці Братислави.

По-друге, Словаччина має потужну галузь виробництва боєприпасів, яка була на службі України від початку російського вторгнення. Вже у квітні минулого року словацький уряд пообіцяв збільшити виробництво критичних артилерійських боєприпасів у п’ять разів – щоб задовольнити потреби України в конфлікті.

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Але справжня проблема навіть не в тому, що Україна може втратити підтримку такого важливого партнера. Якщо Фіцо таки зможе сформувати уряд, Словаччина може приєднатися до Угорщини у систематичному блокуванні антиросійських санкцій та допомоги Україні на рівні Європейського союзу. Досі Брюселю було важко впоратися з одним Віктором Орбаном, а тепер їх стане двоє.

CNN зазначає, що навіть це – ще не кінець. До антиукраїнської коаліції в ЄС можуть приєднатися й інші країни, де набирають популярності праві партії. У цьому контексті зокрема згадується Польща, Франція та Німеччина.

Перемога антиукраїнських сил в Словаччині

Як писав УНІАН, на позачергових парламентських виборах у Словаччині проросійська партія Роберта Фіцо випередила своїх головних суперників: ліберальну проєвропейську партію "Прогресивна Словаччина" і лівоцентристську партію "Голос".

За путіністів проголосували майже 23% виборців, тоді як "Прогресивна Словаччина", очолювана віце-головою Європарламенту Міхалом Шімечкою, набрала 17,96 відсотка голосів, а "Голос" колишнього прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні – 14,71 відсотка.

"Війна в Україні почалася не рік тому, вона почалася в 2014 році, коли українські нацисти та фашисти почали вбивати російських громадян на Донбасі та в Луганську", — сказав Фіцо на нещодавньому передвиборчому мітингу.

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