Мета візиту – перемовини про подальшу підтримку України.

До Києва прибули очільники міністерств закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції.

Метою їхнього візиту є перемовини про подальшу підтримку України, розповіли в Державній прикордонній службі України.

Своєю чергою, голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що він із колегами прибули сьогодні до Києва на знак повної солідарності з Україною. "Попри бомбові дощі та варварську жорстокість Росії Україна переможе", - напсав він.

Відео дня

Як згодом повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, основними темами зустрічі були зброя, фінанси та санкції проти агресора.

"У дев'ятому санкційному пакеті розраховуємо на повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в’їзду в ЄС громадян держави-терориста. Значну увагу також приділили енергетичній сфері й обстрілам Росією нашої критичної інфраструктури", - розповів він.

Нові санкції проти Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, жорсткі санкції проти Росії цивілізовані держави світу почали запроваджувати після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Останній на цей час, восьмий пакет санкцій проти Росії, ЄС затвердив ще на початку жовтня - до початку масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.

22 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Євросоюз не зволікати з розробкою і впровадженням дев'ятого санкційного пакету проти Росії та, зокрема приділити в ньому особливу увагу санкціям, які гальмують та зупиняють ракетну індустрію РФ. Також Україна наполягає на повному енергетичному ембарго, поширенні нафтового ембарго на північну гілку газопроводу "Дружба", забороні імпорту скрапленого газу з Росії.

24 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС працює над запровадженням дев'ятого пакету санкцій проти Росії. Вона також наголосила, що атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру, зокрема енергетику, є воєнними злочинами.

Вас також можуть зацікавити новини: