Урсула фон дер Ляєн назвала воєнними злочинами атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру, зокрема енергетику.

Європейський Союз працює над запровадженням дев'ятого пакету санкцій проти Росії у відповідь на напад Москви на Україну.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС збирається вдарити по Росії "там, де їй боляче", щоб зменшити її спроможність вести війну проти України, пише Reuters.

"Я впевнена, що дуже скоро ми затвердимо глобальне обмеження ціни на російську нафту з країнами G7 та іншими великими партнерами. Ми не заспокоїмося, доки Україна не переможе Путіна і його незаконну й варварську війну", - сказала фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії під час візиту до Фінляндії не навела подробиць щодо того, які саме заходи може містити новий пакет санкцій проти Росії.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру, зокрема енергетику, є воєнними злочинами.

"Я також знаю, що наші українські друзі подолають цю російську стратегію, тому що вони сильні, і їхня справа справедлива, і ми, ЄС, підтримуватимемо їх у ці дуже важкі часи стільки, скільки буде потрібно", — сказала вона.

Санкції проти Росії - що відомо

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз, Велика Британія, США, Японія, Австралія та низка інших держав запровадили проти РФ санкції.

Зокрема, восьмий пакет санкцій проти Росії ЄС затвердив ще на початку жовтня - до початку масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі України. Очікуваний ефект для російської економіки від заборон, передбачених цим пакетом, складе не менше 7 млрд євро.

Утім в ЄС є держави, які пидтримують терористичний режим Путіна і ставлять перепони спільним рішенням блоку. Зокрема, таку проросійську позицію займає чинний уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном. Так, у вересні Орбан закликав ЄС узагалі скасувати всі санкції проти РФ до кінця цього року. Він вважає, що нібито саме санкції, а не агресивні дії Кремля, є причиною економічних проблем, енергетичної кризи та інфляції в Європі.

16 листопада кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що Євросоюз наприкінці листопада презентує новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі, який може бути схвалений на початку грудня.

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