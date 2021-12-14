Президент України Володимир Зеленський анонсував візит до України президентів Польщі та Литви.
Про це Зеленський повідомив у Twitter.
"Буду радий вітати за кілька днів в Україні президентів Польщі Анджея Дуду та Литви Гітанаса Наусєду. Уперше зустрінемось особисто у форматі Люблінського трикутника", - написав він.
Зеленський наголосив, що цінує цей "прояв солідарності й підтримки".
"Спільно поглиблюємо стратегічне партнерство між Україною, Польщею та Литвою", - підкреслив глава держави.
Водночас у польського президента повідомили, що зустріч президентів відбудеться 20 грудня.
На саміті глави держав обговорять безпекову ситуацію в регіоні.
Як повідомляв УНІАН, 28 липня 2020 року у Любліні (Польща) було засновано тристоронню платформу для політичного, економічного та соціального співробітництва між Україною, Республікою Польща та Литовською Республікою - "Люблінський трикутник".
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У липні цього року міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника підписали три спільні документи, в тому числі щодо підтримки членства України в ЄС та НАТО.
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