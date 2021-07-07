Крім того, у ній Литва та Польща підтримують Кримську платформу та засуджують російську агресію проти нашої держави.

Міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника - України, Литви та Польщі - підписали три спільні документи, в тому числі щодо підтримки членства України в ЄС та НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час прямого включення з Вільнюса, де 7-8 липня відбудеться Міжнародна конференція з питань реформ в Україні.

Він розповів, що двічі зустрічався зі своїми колегами з Литви та Польщі - вчора ввечері та сьогодні зранку.

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Зокрема, вчора очільники зовнішньополітичних відомств обговорили "Північний потік-2", євроатлантичну інтеграцію України, ситуацію в Білорусі.

"Сьогодні зранку... ми - міністри закордонних справ Люблінського трикутника - підписали два документи і затвердили ще один, тобто загалом три документи", - розповів міністр.

За його словами, перший документ – це декларація про спільну історичну спадщину та спільні цінності.

"В цьому документі ми констатуємо те, що об’єднує наші країни не лише в минулому, а й в майбутньому. В майбутньому це, безумовно, єдина Європа. І Литва, і Польща у цій декларації підтверджують, що докладатимуть усіх зусиль, аби Україна стала членом НАТО та ЄС, підтримують Кримську платформу, засуджують російську агресію проти нашої держави", - зазначив Кулеба.

На його думку, ще одним важливим елементом цього документа є визнання того факту, що Конституція Пилипа Орлика є "невід'ємною та важливою частиною спільної демократичної правової традиції нашої частини Європи, так само як перша польська конституція та акти законодавства Великого князівства Литовського".

Міністр наголосив, що Люблінський трикутник - це альтернатива "рускому міру" у цій частині Європи, тому міністри цих країн сподіваються, що до них приєднається й Білорусь.

Другий документ, який підписали міністри, - це дорожня карта розвитку Люблінського трикутника, до якої входять різні питання від економіки та молодіжних обмінів до протидії гібридним загрозам.

Третій документ – це план заходів з протидії дезінформації.

"Три наші країни мають унікальний досвід у протидії російській дезінформації... Україна... володіє найбільшим досвідом того, як працює російська дезінформація і як їй протидіяти. Три наші країни об’єднають свої зусилля не лише, щоб спільно боротися проти дезінформації, але і щоб інші країни могли вчитися у нас і запозичувати наш досвід", - сказав очільник МЗС.

Він уточнив, що міністри домовилися про те, що розроблять спільну доповідь щодо протидії дезінформації.

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Автор: Антоніна Доломанжи