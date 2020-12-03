Екс-політик лікується від недуги вже четвертий день.

Колишній депутат Ради Михайло Добкін захворів на COVID-19.

Про це політик написав в Instagram.

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Під фото на тлі снігу Добкін уточнив, що ходить з вірусом вже більш ніж половину тижня. «Без корони з «короною». Йшов четвертий день боротьби», – пафосно підписав він знімок.

Судячи з геолокації, екс-нардеп лікується у Старому Салтові, що під Харковом.

Ще 6 днів тому Добкін брав участь у політичному ток-шоу на телеканалі НАШ зі студії. А тиждень тому відпочивав з компанією у харківському ресторані.

26 листопада ще Добкін критикував підготовку влади до пандемії, але відповів, що зі Степановим (міністром охорони здоров’я – УНІАН) «пощастило».

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Автор: УНІАН