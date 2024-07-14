Президент України Володимир Зеленський прокоментував стрілянину по республіканцю, експрезиденту США та кандидату на посаду американського лідера на передвиборчому заході.
Про інцидент лідер українців висловився у соцмережі Х. "З жахом дізнався про стрілянину по колишньому президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії", - написав очільник нашої держави.
Президент додав, що такому насильству не повинно бути місця у світі, і виправдань йому немає. "Я радий дізнатися, що Дональд Трамп уже в безпеці, та бажаю йому швидкого одужання. Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу - учасника мітингу", - зазначив Зеленський. Президент також побажав Штатам стати після цієї події сильнішими.
Дональд Трамп у центрі уваги - сьогодні це варто знати
У Пенсільванії під час виступу Дональда Трампа на передвиборчому мітингу пролунали постріли, загинула людина. Після стрілянини на вусі республіканця помітили кров. Пізніше стало відомо, що експрезидента обстежили у медзакладі, і з ним усе гаразд.
Республіканець, президент Штатів та головний конкурент Трампа у передвиборчих перегонах Джо Байден засудив атаку під час мітингу й підкреслив, що в США такому насильству місця немає.