Президент України побажав США стати сильнішими після стрілянини на передвиборчому мітингу.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував стрілянину по республіканцю, експрезиденту США та кандидату на посаду американського лідера на передвиборчому заході.

Про інцидент лідер українців висловився у соцмережі Х. "З жахом дізнався про стрілянину по колишньому президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії", - написав очільник нашої держави.

Президент додав, що такому насильству не повинно бути місця у світі, і виправдань йому немає. "Я радий дізнатися, що Дональд Трамп уже в безпеці, та бажаю йому швидкого одужання. Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу - учасника мітингу", - зазначив Зеленський. Президент також побажав Штатам стати після цієї події сильнішими.

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У Пенсільванії під час виступу Дональда Трампа на передвиборчому мітингу пролунали постріли, загинула людина. Після стрілянини на вусі республіканця помітили кров. Пізніше стало відомо, що експрезидента обстежили у медзакладі, і з ним усе гаразд.

Республіканець, президент Штатів та головний конкурент Трампа у передвиборчих перегонах Джо Байден засудив атаку під час мітингу й підкреслив, що в США такому насильству місця немає.

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