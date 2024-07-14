Справою опікуватиметься ФБР.

Президент США Джо Байден прокоментував стрілянину під час виступу екс-очільника держави і його головного опонента на виборах Дональда Трампа. Політик засудив атаку й наголосив, що "в Америці немає місця такому насильству".

"Мене поінформували про стрілянину на мітингу Дональда Трампа в Пенсільванії.Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо додаткової інформації", - зазначив він у мережі Х.

Крім того, президент та перша леді висловили подяку Секретній службі з те, що Трампа доставили у безпечне місце під час інциденту. Байден додав, що тепер американці повинні об’єднатися як одна нація, щоб засудити це.

Відео дня

Як пише The Associated Press, буде провідним правоохоронним органом у розслідуванні замаху буде ФБР. Відомство також співпрацюватиме із Секретною службою, місцевими та державними правоохоронцями.

За словами генерального прокурора Мерріка Гарланда, Федеральне агентство Міністерства юстиції США, прокуратура Західного округу Пенсильванії та відділ національної безпеки Міністерства юстиції також проводять розслідування.

Стрілянина на виступі Трампа

Як повідомляв УНІАН, цієї доби під час виступу кандидата в президенти Дональда Трампа в Пенсільванії пролунали постріли. Політик впав на землю під час виголошення промови. Його швидко оточила озброєна охорона, і він лежав близько хвилини. Потім Трамп піднявся на ноги і покинув захід. На його вусі була видна кров.

У правоохоронних колах зростає занепокоєння, що це міг бути серйозний замах на життя Трампа.

Вас також можуть зацікавити новини: