Ухвалення бюджету США без підтримки України в ньому може бути сигналом щодо проблем у майбутньому.

Відсутність фінансування допомоги Україні у тимчасовому бюджеті США, ухваленому наприкінці минулого тижня, показала очевидність розколу всередині Республіканської партії США. Найближчі місяці будуть критичними у питанні підтримки Києва, пише Politico.

За словами авторів публікації, минулий тиждень став грубим пробудженням для республіканців, які зрозуміли глибину внутрішніх розбіжностей. Жертвою цих розбіжностей зокрема стала Україна, і лідери Сенату зараз намагаються мінімізувати шкоду після відмови Україні в допомозі.

Поспілкувавшись із більш ніж дюжиною американських законодавців та їхніх помічників в обох партіях, Politico дійшло висновку, що наступні три місяці є критичними для виправлення ситуації. Проукраїнськи налаштована частина республіканців сигналізує, що найкращий спосіб гарантувати Україні необхідну зброю – це ухвалення повноцінного бюджету США на весь фінансовий рік, аби уникнути нових баталій в Сенаті щодо кожного нового пакету допомоги.

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За словами співрозмовників видання, навіть дружні до України республіканці голосували у суботу за тимчасовий бюджет без допомоги Україні лише для того, аби уникнути так званого "шатдауну" – режиму тотальної економії, який запроваджується в США в разі, якщо держбюджет не був ухвалений своєчасно.

Таким чином, допомога Україні має бути передбачена у повноцінному, або черговому тимчасовому бюджеті, який планують ухвалити в листопаді. В гіршому випадку Україну посунуть аж на кінець року.

"Проте дехто сприйняв зневажливе ставлення до допомоги Україні в новому законі про фінансування як знак майбутнього", – зазначає Politico.

Американський бюджет без України

Як розповідав УНІАН, минулими вихідними в США ухвалили тимчасовий бюджет на 45 днів після того, як демократи та республіканці не змогли домовитися про те, куди спрямувати видатки. Жертвою цієї суперечки зокрема стала й Україна, адже в тимчасовому бюджеті зовсім не передбачено жодної допомоги Києву.

Між тим українські дипломати запевняють, що на поточний момент ще зарано вдаватися до паніки. По-перше, та допомога, яку вже було виділено бюджетом попереднього періоду, буде надходити в Україну згідно плану. По-друге, зараз ведеться активна робота над тим, щоб у новому бюджеті США таки з’явилися нові видатки на підтримку українців.

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