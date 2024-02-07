Очільник МЗС каже, що ситуація може зрушитись у будь-якому напрямку.

Ситуація з виділенням нової допомоги Україні від США стає усе більш заплутаною та вже нагадує гостросюжетний детектив. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній прес-конференції з віце-президентом Європейської комісії, високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем у Києві.

"Я вчора вночі отримав останній звіт з Вашингтона про можливі сценарії розвитку подій. І деякі сценарії нагадують гостросюжетний детектив. Тобто, все дуже заплутано. Залежить від багатьох факторів, і може рухатися прямо, вліво, вправо", - сказав Кулеба.

При цьому, він вважає, що питання якогось базового сценарію дуже актуальне для самого Конгресу США.

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"Тому що усе настільки щільно заплуталося там всередині, що конгресменам і сенаторам треба самим визначитися з якимось базовим сценарієм руху", - сказав Кулеба.

При цьому, за його словами, є ще й позитивна новина: "усі шукають рішення".

"Тобто, дискусія не сфокусована на тому, як це рішення не ухвалити. А дискусія сфокусована на тому, а як же нам, все-таки, якнайшвидше ухвалити це рішення", - сказав міністр.

За його словами, робота з американською стороною відбувається щодня, але непублічно. Але Україна не втручається у питання внутрішньої політики США щодо південного кордону.

Водночас, глава МЗС відзначив рішення Євросоюзу про створення Українського фонду на 50 млрд євро.

"Європа продемонструвала своє лідерство. І ті деякі політики в Америці, які говорили: чому Європа не робить, це ж в Європі війна? То Європейський Союз надав відповідь. Європа зробила сильно, гідно і вчасно. І тепер питання для Америки продемонструвати, що вона також залишається лідером у захисті спільних цінностей і інтересів", - сказав Кулеба.

При цьому, він сказав, що в Україні бачать велику рішучість адміністрації президента США Джо Байдена це зробити, а також спостерігається як більшість серед республіканців і демократів хоче це зробити.

"Але усе заплуталося у такий вузол, що просто їм треба сісти і розв'язати його, та ухвалити необхідні рішення", - сказав Кулеба.

Ситуація з американською допомогою Україні

Як повідомляв УНІАН, у Конгресі США з жовтня минулого року не можуть схвалити запит адміністрації Байдена на виділення додаткової допомоги Україні на загальну суму близько 60 млрд доларів.

Спочатку частина представників Республіканської партії вимагали у першу чергу вирішити внутрішні проблеми захисту кордону США від мігрантів. Впродовж місяців дискусія у Конгресі стосувалася вироблення спільного двопартійного рішення реформування міграційної політики.

Наприкінці минулого тижня у Сенаті було представлено текст законопроекту про пакет міжнародної допомоги США, зокрема й для України, та міграційну реформу, який є умовою підтримки республіканцями міжнародної допомоги США. Втім, республіканці після його оприлюднення заявили, що не підтримають ці законодавчі ініціативи у поточному вигляді.

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