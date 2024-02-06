Питання затримується ще принаймні на кілька тижнів.

Угода про безпеку кордонів США, яка передбачає і допомогу Україні, близька до зриву через сумніви в Сенаті з боку Республіканської партії, пише Bloomberg.

"Важка двопартійна угода про запровадження нових прикордонних обмежень США та розблокування військової допомоги Україні перебуває на межі краху в Сенаті, де підтримка республіканців розвалилася перед обличчям опозиції з боку лідера президентських перегонів Дональда Трампа", – йдеться у публікації.

Зазначається, що сенатори-республіканці після 90-хвилинного засідання в понеділок, 5 лютого, увечері заявили, що заплановане на середу голосування щодо цього заходу є надто раннім. Це затримує допомогу Україні ще принаймні на кілька тижнів і залишає невирішеною ситуацію на кордоні.

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"Я думаю, що пропозиція мертва", – заявив провідний республіканець у Комітеті з питань збройних сил Роджер Вікер.

Джеймс Ленкфорд, ключовий республіканець у переговорах, сказав, що заплановане на середу, 7 лютого, процедурне голосування провалиться, оскільки сенатори заявляють, що їм потрібно більше часу на розгляд і внесення змін до законопроекту.

Агентство з посиланням на власне джерело повідомляє, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, який підтримав недільний компроміс, заявив, що обговорення в Республіканській партії продовжиться у вівторок, 6 лютого. На засіданні він сказав сенаторам, що вони повинні проголосувати проти в середу, якщо їм потрібно більше часу на розгляд законопроекту.

За словами журналістів, республіканець Майк Раундс з Південної Дакоти, який займає помірковану позицію щодо імміграції і закликає до угоди, заявив, що голосуватиме проти законопроекту на процедурному голосуванні, запланованому на середу. Замість цього він рекомендує Сенату взяти кілька тижнів на його розгляд.

"Блокування процедурного голосування в середу підвищує ймовірність того, що розгляд законопроекту про кордон буде відкладено на невизначений термін, принаймні після двотижневої перерви, яку Сенат має розпочати пізніше цього тижня", – пише видання.

Очікується, що демократ від Каліфорнії Алекс Паділья та інші ліберали також проголосують проти закону.

Допомога США для України

В неділю, 4 лютого, Сенат США оприлюднив двопартійну пропозицію про допомогу Ізраїлю, Україні та охорону кордонів на суму 118 мільярдів доларів. Законопроект передбачає виділення 60,1 млрд доларів на допомогу Україні, 14,1 млрд доларів – Ізраїлю і 20,2 млрд доларів – на підвищення безпеки на американському кордоні.

Водночас колишній президент США Дональд Трамп різко розкритикував двопартійний законопроект про безпеку кордонів, висунутий сенаторами.

Демократ, президент США Джо Байден ветує проект закону, який підтримали республіканці з нижньої палати Конгресу (Палата представників), що передбачає лише допомогу Ізраїлю. Американський лідер виступає за ухвалення ширшого проекту закону, в якому прописана допомога ізраїльській державі і Україні.

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