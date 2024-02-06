Президент США вказав, що всі виборці будуть знати, що Трамп і республіканці сказали "ні", коли влада хотіла убезпечити кордон.

Президент США Джо Байден закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити законопроект про підтримку України. Він вказав, що поки конгресмени бояться Дональда Трампа, у ЗСУ закінчується зброя.

"Я закликаю Конгрес прийняти цей законопроект і негайно покласти його на мій стіл. Але якщо законопроект буде провалений, я хочу бути абсолютно чітким: американський народ дізнається, чому він буде провалений", – заявив американський лідер під час прес-конференції.

При цьому він пригрозив, що всі виборці в США будуть знати, що Трамп і республіканці сказали "ні", коли влада хотіла убезпечити кордон і виділити гроші на інші програми.

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"Тому що вони бояться Дональда Трампа. Бояться Трампа. Кожен день до листопада американський народ буде знати, що єдина причина, чому кордон не захищений, - це Дональд Трамп і його друзі-республіканці. Прийшов час для республіканців в Конгресі проявити трохи мужності і дати зрозуміти американському народу, що ви працюєте на нього, а не на кого-небудь іншого", - вказав Байден.

Також політик вказав, що без нової допомоги в України все менше зброї для захисту від вторгнення Російської Федерації, а "годинник цокає".

Допомога США Україні - останні новини

Сенат США погодив проект закону про допомогу Україні, який передбачає виділення на підтримку Києву 60,1 мільярда доларів.

При цьому сенатори розкритикували проект закону про допомогу Україні. Спікер Майк Джонсон заявив, що документ "помре після прибуття", якщо потрапить до Палати представників.

У свою чергу президент США Джо Байден, якщо Конгрес не проголосує за законопроект про підтримку України, то це допоможе російському диктатору Володимиру Путіну.

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