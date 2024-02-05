Найбільше суперечок виникає навколо розділу про безпеку кордонів США та пакет допомоги Ізраїлю.

У неділю, 5 лютого, сенатори оприлюднили довгоочікуваний проект закону про допомогу Україні. Втім, його різко розкритикували республіканці Палати представників, зокрема спікер Майк Джонсон.

Як пише The Washington Post, ця пропозиція може стати найкращим шансом для президента Джо Байдена забезпечити Україну військовою допомогою. Очікувалося, що цього тижня Сенат проведе ключове тестове голосування щодо закону, але через кілька годин після оприлюднення тексту Джонсон заявив у соціальних мережах, що цей проект буде "мертвим після прийняття", якщо дійде до Палати представників.

Сенатори місяцями працювали над ретельно узгодженим компромісом, спрямованим на подолання опору з боку консерваторів, які відмовляються фінансувати боротьбу України проти РФ. Найближчі дні стануть вирішальним випробуванням того, чи зможуть лідери Конгресу знову змусити своїх членів підтримати пакет.

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Конгрес також буде зважувати, чи варто продовжувати наполягати на одному з найболючіших питань американської політики - прикордонному та імміграційному законодавстві.

Напередодні Байден заявив, що пропозиція Сенату "дозволяє Сполученим Штатам продовжувати нашу життєво важливу роботу разом з партнерами по всьому світу, щоб відстоювати свободу України та підтримувати її здатність захищатися від агресії Росії".

А на кордоні Байден сказав, що імміграційна система була зламана занадто довго, і настав час це виправити. "Це зробить нашу країну безпечнішою, зробить наш кордон безпечнішим, ставитиметься до людей справедливо та гуманно, зберігаючи легальну імміграцію, що відповідає нашим цінностям як нації", - сказав президент США.

Сенатор Чак Шумер назвав законопроект "монументальним кроком" до зміцнення національної безпеки всередині країни та за кордоном. За його словами, без допомоги Україні російський президент Володимир Путін "міг би захопити Україну і навіть Східну Європу".

Водночас сенатор Мітч Макконнелл сказав, що Сенат повинен бути "готовим діяти".

"Суверенітет Америки випробовується тут, вдома, а наш авторитет випробовується знахабнілими противниками по всьому світу. Виклики, з якими ми стикаємося, не вирішаться самі по собі, і наші противники не чекатимуть, поки Америка набереться рішучості, щоб протистояти їм", - сказав сенатор.

Республіканець від Луїзіани Джонсон заявив, що цей законопроект виявився навіть гіршим, ніж він очікував.

"Я бачив достатньо. Цей законопроект навіть гірший, ніж ми очікували, і не наблизиться до припинення прикордонної катастрофи, яку створив президент", - заявив він.

Республіканці не бажають дати Байдену політичну перемогу в питанні безпеки на кордонах, яке є однією з його найбільших вразливостей. Вони стверджують, що президенти вже мають достатньо повноважень, щоб стримувати незаконний перетин кордону.

Джонсон повідомив, що Палата представників проголосує за окремий пакет військової допомоги Ізраїлю в розмірі 17,6 мільярда доларів, що дозволяє республіканцям продемонструвати підтримку країні, незалежно від угоди Сенату.

Республіканці в Сенаті розділилися щодо законопроекту стверджував, що він недостатньо сильний. Деякі швидко сказали, що голосуватимуть проти.

"Угода про кордон – це легке НІ. Це схоже на пародію, а не на справжній законопроект про безпеку кордону", – написав у соціальних мережах сенатор Марко Рубіо, республіканець від Флориди.

Водночас сенатор від Оклахоми Джеймс Ленкфорд сказав журналістам, що критики не бачать тих частин законопроекту, які б забезпечили перемогу республіканців у питаннях, про які вони говорили роками. Проект передбачає кошти на стіну кордону, розширює кількість рейсів для депортації, збільшує кількість прикордонників і створює швидший процес депортації. За його словами, республіканські критики повинні поглянути на те, "як це вирішує багато довгострокових проблем і лазівок, які існували в законі про притулок, і дає нам надзвичайні повноваження, які зупиняють хаос прямо зараз на кордоні".

Мігранти, які шукають притулку, який надає захист людям, які зазнають переслідувань у їхніх рідних країнах, зіткнуться з більш жорсткою та швидшою процедурою розгляду їх заяви. Стандарт первинних співбесід буде підвищено, і багато хто отримає ці співбесіди протягом декількох днів після прибуття на кордон.

Остаточні рішення щодо їхніх прохань про надання притулку прийматимуться протягом кількох місяців, а років, як зараз. Їм також буде надано дозвіл на роботу, якщо вони пройдуть початкову перевірку.

Законопроект передбачає виділення 20 мільярдів доларів на імміграційну службу, включаючи наймання тисяч нових офіцерів для розгляду заяв про надання притулку та сотень агентів прикордонної служби, а також фінансування місцевих органів влади, які стикаються з напливом мігрантів.

Серед демократів жорсткіші стандарти надання притулку викликали занепокоєння, особливо з боку прогресивних та латиноамериканських законодавців. Сенатор Алекс Паділья, демократ від Каліфорнії, заявив у своїй заяві, що ця пропозиція спричинить "більше хаосу на кордоні, а не менше".

14 мільярдів доларів у пакеті, призначеному для військової підтримки Ізраїлю, також можуть розколоти голоси Демократичної партії. Сенатор Берні Сандерс наполягає на вилученні 10 мільярдів доларів на зброю для Ізраїлю з пакету, зберігаючи гроші на оборонні системи.

Шумер сказав, що призначить ключове тестове голосування щодо закону на середу.

Допомога Україні від США - ініціативи

Як повідомляв УНІАН, раніше спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив, що на цьому тижні вони буду голосувати за законопроект про допомоги Ізраїлю, допомогу Україні в нього не включили.

Білий дім розкритикував цей законопроект, назвавши це "цинічним політичним маневром". ЗМІ повідомляли, що тепер сенатори поспішають оприлюднити новий документ, в якому йдеться і про допомогу Україні, і про безпеку кордонів.

Вночі сенат Сполучених Штатів Америки оприлюднив двопартійну пропозицію про допомогу Ізраїлю, Україні та охорону кордонів на суму 118 мільярдів доларів.

Законопроект передбачає виділення 60,1 млрд доларів на допомогу Україні, 14,1 млрд доларів - Ізраїлю і 20,2 млрд доларів - на підвищення безпеки на американському кордоні. Також в нього включені невеликі суми на гуманітарну допомогу в регіонах, охоплених війною, і на оборонні операції в Червоному морі і на Тайвані.

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