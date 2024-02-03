Згодом польський лідер поспішив виправити свої слова.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив невпевненість у тому, що Україна зможе повернути собі окупований росіянами Крим. Він також стверджує, що більшу частину своєї історії півострів був під контролем РФ.

"Мені важко відповісти на це питання. Я не знаю, чи поверне (Україна - ред.) Крим. Я вірю, що поверне Донецьк і Луганськ. Крим - це особливе місце з історичних причин. Тому що насправді, якщо дивитися історично, то більшу частину часу він був під контролем Росії", - зазначив він заявив у інтерв'ю, яке вийшло на YouTube сьогодні, 3 лютого.

Глава МЗС Польщі Радослав одразу прокоментував скандальну заяву президента, заявивши, що Польща визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах.

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"Польща визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах, які були неодноразово підтверджені Російською Федерацією: починаючи з Договору від 19 листопада 1990 року, через Будапештський меморандум від 5 грудня 1994 року та Договір про кордон від 28 січня 2003 року", - написав міністр у соцмережі Х.

Згодом вирішив доповнити свою заяву і сам Дуда. За словами політика, його дії та позиція щодо війни були зрозумілими з першого дня. Дуда назвав Росію агресором та окупантом, а також звинуватив країну-агресорку у порушенні міжнародного права.

"Напад Росії на Україну та окупація міжнародно визнаних територій України, включно з Кримом, є злочином. Ця війна не може закінчитися перемогою Росії. Російський імперіалізм треба зупинити, перемогти та заблокувати на майбутнє. Україна має перемогти, бо цю війну має виграти Вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч за вільну, суверенну та незалежну Україну проти агресії та жорстокого імперіалізму", - наголосив він у своєму дописі.

Окупація Криму - останні новини

Нещодавно президент РФ Володимир Путін заявив, що це росіяни хотіли захопити Крим і Донбас.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Національної гвардії Олексій Гетьман вважає, що коли плацдарм на лівобережжі Дніпра буде створений, і туди переправлять додаткові сили, українська армія буде рухатися на північний захід Криму.

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