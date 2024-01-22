Польський лідер наголосив, що лише "США можуть допомогти уникнути спалаху великої війни в Європі", надаючи підтримку Україні.

Допомога США - "єдина надія на перемогу України у війні з РФ та спосіб уникнути більшої війни і необхідності участі в ній американських військових".

Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю телеканалу Fox News, відповідаючи на запитання про важливість підтримки США в той час, коли Конгрес обговорює пакет заходів, необхідних для продовження допомоги Україні.

"Тепер, якщо РФ виграє цю війну та нападе на іншу країну, це означало би ризик ще однієї великої війни в Європі. Тож лише США можуть допомогти уникнути спалаху такої війни, надаючи підтримку Україні", – сказав Дуда.

Допомога США Україні - останні новини

Білий дім не виконує зобов'язань із надання допомоги Україні. Про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон. Він зазначив, що республіканці щодня тиснуть на Білий дім, "щоб отримати відповіді на критичні запитання, які має американський народ, і ми повинні це знати".

До цього президент США Джо Байден виступив із жорсткою заявою до Конгресу через бездіяльність щодо України.

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