'Дві речі': Кулеба розкрив, чого Україна чекає від саміту НАТО

За його словами, йдеться про рішення щодо посилення обороноздатності і кроків до вступу в Альянс.

Україна має два основні очікування від ювілейного 75-го саміту НАТО, який пройде цього тижня у Вашингтоні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції в Києві, передає "РБК-Україна". За його словами, одним з головних очікувань є суттєвий крок щодо членства в Альянсі.

"Наші очікування від саміту, що комплекс рішень, які там будуть ухвалені, означатиме дві речі: суттєве посилення нашої обороноздатності, особливо у сфері ППО, та суттєвий крок до членства в НАТО", - сказав глава українського МЗС. Відео дня

Саміт НАТО у США

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс заявив, що на саміті НАТО наступного тижня Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення членства в Альянсі.

У підсумковій декларації майбутнього саміту країни-члени НАТО підтвердять, що Україна стане членом Альянсу у майбутньому. Втім, конкретне формулювання ще узгоджують.

4 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримає запрошення на вступ до НАТО під час ювілейного саміту організації, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

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