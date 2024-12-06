Двоє нових депутатів склали присягу: скільки їх тепер у Верховній Раді

Вони зайшли до парламенту замість Макарова та Шкрум.

Двоє нових народних депутатів склали присягу, тепер їх у парламенті 401.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Новий член парламенту Таміла Ташева прийняла зараз присягу і офіційно стала народним депутатом України. Таміла замінить колегу і друга, який покинув нас, - Олега Макарова", - написав він.

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Крім того, повідомив Железняк, присягу склав і Богдан Лукашук, який поповнить склад "Батьківщини" замість Альони Шкрум. "Депутатів вже 401", - зауважив він.

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Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня Верховна Рада України у своєму Telegram-каналі поінформувала про смерть народного депутата з фракції "Голос" Олега Макарова. Йому було 59 років.

Згодом Центральна виборча комісія визнала постійну представницю президента України в Автономній Республіці Крим Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою України.

3 грудня ВР проголосувала за дострокове припинення повноважень народного депутата від "Батьківщини" Альони Шкрум.

Представник цієї фракції Іван Крулько розповів, що Шкрум вирішила продовжити свою кар’єру у виконавчій гілці влади. За його словами, це буде "робота, пов’язана з Міністерством розвитку громад, територій і інфраструктури".

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