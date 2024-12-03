Йдеться про "роботу, пов’язану з Міністерством розвитку громад, територій і інфраструктури".

Народний депутат від "Батьківщини" Альона Шкрум після дострокового припинення повноважень народного депутата України вирішила продовжити свою кар’єру у виконавчій гілці влади.

Про це у коментарі УНІАН сказав народний депутат від "Батьківщини" Іван Крулько, відповідаючи на запитання щодо того, на яку посаду вона має перейти.

За словами Крулька, це буде "робота, пов’язана з Міністерством розвитку громад, територій і інфраструктури".

Відео дня

На уточнення, чи потрібне для цього голосування парламенту, депутат зауважив, що "це рішення Кабінету міністрів". "Очевидно, що це відбудеться на одному з найближчих засідань уряду", - сказав Крулько.

Також на запитання, хто має зайти до парламенту замість Шкрум, депутат розповів, що наступний за списком у "Батьківщини" - Богдан Лукашук, який є представником Хмельницької області.

Новини з Верховної Ради України

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня Верховна Рада України у своєму Telegram-каналі поінформувала про смерть народного депутата з фракції "Голос" Олега Макарова. Йому було 59 років.

Згодом Центральна виборча комісія визнала постійну представницю президента України в Автономній Республіці Крим Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою України.

Вас також можуть зацікавити новини: