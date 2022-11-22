Колишній урядовець допомагав російським спецслужбам проводити підривну діяльність проти України.

Колишньому міністру освіти України Дмитру Табачнику, який працював за часів Януковича, повідомили про підозру в державній зраді через співпрацю з ФСБ та допомогу гауляйтерам окупованих районів Херсонської та Запорізької областей Володимиру Сальдо і Євгену Балицькому.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, Табачник не пізніше 1 травня 2022 року, перебуваючи за невстановленою адресою, "надав згоду на співпрацю з представниками Федеральної служби безпеки РФ та вирішив допомагати останнім у проведенні підривної діяльності проти України".

Крім того, зазначається, що екс-міністр освіти, діючи від імені представників вищих органів влади РФ, зокрема ФСБ РФ, "організовував та координував діяльність керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей Сальдо В.В. й Балицького Є.В. відповідно у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів".

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В Офісі генпрокурора додали, що 1 травня Табачник сприяв сконтактуванню гауляйтерів Херсонської та Запорізької областей Сальдо й Балицького із заступником міністра охорони здоров’я РФ Андрієм Плутницьким. Метою такого контакту була організація та налагодження представниками окупаційної влади процесів у сфері охорони здоров’я на захоплених територіях цих областей.

У підозрі прокурори також наводять дати контактів Табачника з Сальдо та Балицьким, телефонні номери й деталі цих розмов.

Водночас 16 серпня 2022 року Табачник передав контакту під назвою "Олег Вадимович Козлов" інформацію щодо некомпетентності Балицького у вирішенні питань із створення мережі аптек на тимчасово окупованій території та ціноутворення на фармацевтику, а також неналежного зберігання вакцин та інсулінів. Зазначається, що Козлов – це співробітник 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ РФ.

"Таким чином, Табачник Дмитро Володимирович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України – державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: надання іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану", – заявили у підозрі.

Боротьба зі зрадниками в Україні

На початку липня 2022 року ДБР повідомило про підозру у державній зраді колишньому командиру підводного човна "Запоріжжя", який перейшов на бік ворога у 2014 році. Зазначається, що про підозру у державній зраді повідомлено капітану 1-го рангу військової частини, яка дислокувалась в АР Крим.

У червні Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом зради мера Святогірська Володимира Бандури, який публічно підтримав окупантів. Так, мер роздавав інтерв'ю російським пропагандистам, де публічно пропагував "руській мір", дискредитував ЗСУ та державну владу України.

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