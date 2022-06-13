Бойовик Пушилін повідомив, що з Бандурою вони були "давно на зв'язку".

Мер тимчасово окупованого Святогірська Донецької області Володимир Бандура став зрадником і перейшов на бік Росії.

Ще в травні він називав росіян окупантами, але, як стверджується в Telegram-каналі ватажка окупаційної адміністрації Донецької області Дениса Пушиліна, насправді весь цей час був "подвійним агентом".

Бойовик Пушилін повідомив, що з Бандурою вони були "давно на зв'язку".

За зраду Україні міському голові Святогірська зберегли посаду, він тепер керуватиме окупаційною адміністрацією міста.

Як повідомлялося, ДБР минулого тижня відкрило проти міського голови Святогірська кримінальне провадження за статтею "Державна зрада". Підставою стало те, що Бандура звинуватив ЗСУ в підпалі скиту Святогірської лаври.

Також він заявив, що українські військові "вбивають священнослужителів і ченців, займаються мародерством, грабунком", а президент Володимир Зеленський і його оточення звинуватив "в небажанні капітулювати".

Як повідомляв УНІАН, Святогірськ тимчасово перейшов під контроль окупаційних військ РФ 7 червня.

Відомо, що Володимир Бандура став мером Святогірська в жовтні 2020 року, перемігши на виборах в якості висуванця від ОПЗЖ. Тепер колаборанту загрожує як мінімум тюремний термін.

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