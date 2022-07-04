ДБР повідомило про підозру у державній зраді колишньому командиру підводного човна "Запоріжжя", який перейшов на бік ворога у 2014 році.
Про це заявили у прес-службі Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що про підозру у державній зраді повідомлено капітану 1-го рангу військової частини, яка дислокувалась в АР Крим.
"У 2014 році під час російської окупації та блокування підводного човна "Запоріжжя" командир здав єдину українську субмарину без бою", - сказано в повідомленні. Зрадивши присязі народу України, військовий присягнув збройним силам Росії та продовжив службу у складі Чорноморського флоту РФ.
Наразі він служить на посаді заступника командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ воює проти України на боці окупантів.
Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили зраднику про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.
У бюро додали, що процесуальне керівництво з кримінального провадження здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону України.
У прокуратурі уточнили, що зловмиснику підозру повідомлено заочно. За даними слідства, у травні 2014 року капітан відмовився виводити підводний човен "Запоріжжя" на материкову територію України.
У травні 2015 року колишньому українському офіцеру було повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України).