У 2014 році командир здав єдину українську субмарину без бою.

ДБР повідомило про підозру у державній зраді колишньому командиру підводного човна "Запоріжжя", який перейшов на бік ворога у 2014 році.

Про це заявили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що про підозру у державній зраді повідомлено капітану 1-го рангу військової частини, яка дислокувалась в АР Крим.

"У 2014 році під час російської окупації та блокування підводного човна "Запоріжжя" командир здав єдину українську субмарину без бою", - сказано в повідомленні. Зрадивши присязі народу України, військовий присягнув збройним силам Росії та продовжив службу у складі Чорноморського флоту РФ.

Наразі він служить на посаді заступника командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ воює проти України на боці окупантів.

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили зраднику про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

У бюро додали, що процесуальне керівництво з кримінального провадження здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону України.

У прокуратурі уточнили, що зловмиснику підозру повідомлено заочно. За даними слідства, у травні 2014 року капітан відмовився виводити підводний човен "Запоріжжя" на материкову територію України.

У травні 2015 року колишньому українському офіцеру було повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України).