За словами прем'єр-міністра Словаччини, країна готує новий пакет гуманітарної допомоги для України, який включатиме підтримку енергетичної системи.

Словаччина підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи Європейського Союзу. Про це в Ужгороді під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем заявив глава словацького уряду Роберт Фіцо, повідомляє Укрінформ.

Фіцо, зокрема, зазначив, що на черговому європейському саміті Словаччина планує запропонувати "системне рішення" щодо підтримки енергосистеми України:

"Розуміємо, що більшість вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас".

Фіцо також повідомив, що Словаччина готує новий пакет гуманітарної допомоги для України - він включатиме підтримку енергетичної системи.

У свою чергу Шмигаль у Telegram уточнив, що темою других міжурядових консультацій зі словацькою делегацією стали співпраця в інфраструктурних проєктах, економіці та енергетичній безпеці:

"Значна частина імпорту електроенергії до України йде зі Словаччини, яка ніколи не відмовляла в допомозі".

Також, за словами глави українського уряду, сторони будуть обговорювати практичні кроки з реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського.

"За цей час наші країни досягли прогресу у виконанні Дорожньої карти спільних дій, яку підписали за підсумками попередніх консультацій. Деякі з кроків виконані повністю, деякі — на завершальному етапі", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що для реалізації усіх проєктів та для захисту нашого європейського дому необхідно забезпечити перемогу та справедливий мир для України. Він також подякував за готовність Словаччини ділитися власним досвідом та надавати експертну допомогу на шляху України до ЄС.

Відносини Словаччини з Україною: останні новини

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв не пускати Україну в НАТО, допоки перебуватиме на чолі уряду своєї країни. За його словами, вступ України до Альянсу буде "хорошою основою" для початку Третьої світової війни.

При цьому Фіцо заявив, що буцімто саме Захід хоче війни в Україні. На його думку, війна триває лише тому, що Захід хоче "поставити росіян на коліна".

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