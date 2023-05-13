Це була друга зустріч понтифіка з Зеленським від моменту його обрання президентом у 2019 році.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні відправився з офіційним візитом в Італії. В другій половині дня Папа Франциск Франциск прийняв українського лідера на аудієнції у Ватикані. Це їхня перша зустріч з моменту повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

У своєму Telegram-каналі Зеленський подякував Папі за його особисту увагу до трагедії мільйонів українців.

"Наголосив і на десятках тисяч депортованих дітей. Маємо докласти всіх сил задля повернення їх додому. Крім цього, попросив засудити російські злочини в Україні. Бо не може бути рівності між жертвою та агресором", - зазначив він.

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Також президент розповів й про формулу миру, яку Україна вважає єдиним дієвим алгоритмом досягнення справедливого миру. Він запропонував Ватикану приєднатися до реалізації цієї формули.

Як пише Vatican News з посиланням на прес-службу Святого Престолу, український лідер та понтифік розмовляли про гуманітарну та політичну ситуацію в Україні в умовах війни.

Папа Римський запевнив у своїх постійних молитвах за Україну. Обоє погодилися щодо необхідності й надалі здійснювати гуманітарні зусилля на підтримку населення.

Також інформують, що розмова Папи Франциска з Володимиром Зеленським завершилася обміном подарунками.

Понтифік подарував бронзову скульптуру оливкової гілки – символ миру, збірку "Енцикліка про мир в Україні", до якої увійшли всі виступи Папи Франциска на тему війни в Україні, сказані протягом перших дев’яти місяців повномасштабної російської агресії.

Президент подарував Святішому Отцеві картину "Втрата, 2022-58" українського митця Олексія Ревіки, присвячену загибелі дітей внаслідок війни, та композицію "Неопалима" Юрія Вакуленка, що зображує ікону Матері Божої у вогні, вирізблено на пластині бронежилета.

Зеленський в Римі та Ватикані - що відомо

Сьогодні президент України перебуває з офіційним візитом в Італії та Ватикані. Під час відвідин Риму він зустрівся із італійськими президентом Серджо Матареллою та прем’єркою Джорджею Мелоні. За результатами перемовин Зеленський анонсував рішення щодо захисту українського неба.

Після цього Зеленський здійснив візит до Ватикану. Вперше в статусі президента Україна він побував тут 8 лютого 2020 року. Сьогоднішня зустріч Зеленського з Папою Римським – друга. Попри пропозиції української сторони Папа Римський відмовлявся від візиту до України в умовах повномасштабної війни. Він також наполягав, що відвідає Україну тільки за умови, що також здійснить візит до країни-агресора. Водночас за час повномасштабної війни Папа Франциск та Володимир Зеленський тричі спілкувалися телефоном, а два тижні тому, 27 квітня, понтифік приймав у Ватикані Прем’єр-міністра України Дмитра Шмигаля.

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