Учасники зустрічі обговорюватимуть кілька пунктів формули миру.

На Мальті розпочалася зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української формули миру, яку презентував президент Володимир Зеленський.

Як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, участь у ній беруть понад 65 країн. Він наголосив, що дипломатичні зусилля України дають результати, адже міжнародна підтримка української формули миру зростає.

"Велика кількість країн Глобального Півдня, які залучені до зустрічі, є підтвердженням цього. Це справді демонстрація того, що світ зацікавлений у справедливості та перемозі України", - підкреслив голова ОП.

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За його словами, російські фейки про втрату інтересу до України не справдилися. Бо над реалізацією формули миру з кожним місяцем працює все більше держав світу з усіх континентів.

"Зустріч на Мальті - це про конкретику. Будуть презентовані та обговорені конкретні плани реалізації 5 пунктів Формули миру: ядерна безпека, енергетична безпека, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку", - пояснив Єрмак.

Він уточнив, що ці плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різник країн, а також експерти.

"Рухаємося до Глобального саміту миру лідерів держав. Працюємо над спільним баченням нашої Формули з країнами світу. Тріумф міжнародного права - це справедливий мир, в якому агресор зазнає поразки", - зауважив очільник Офісу.

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Як повідомляв УНІАН, наразі невідомо, чи візьме участь у зустрічі представник Китаю. За даними низки ЗМІ, Китай цю зустріч проігнорує, хоч і брав участь у попередній зустрічі радників у Джидді.

Вищезгадана зустріч у Саудівській Аравії пройшла 5-6 жовтня. Участь у ній взяли представники понад 40 країн світу. Вони обговорювали українську формулу миру, яка передбачає необхідні кроки для припинення війни в Україні.

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