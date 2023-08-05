Близько 40 країн візьмуть участь у зустрічі в Джидді, щоб обговорити необхідні кроки для припинення війни в Україні.

У Саудівській Аравії почалися переговори про мир, присвячені пошуку кроків для припинення війни в Україні. У Джидді високопоставлені чиновники з приблизно 40 країн будуть прагнути розробити ключові принципи того, як покласти край російському вторгненню в Україну.

Як повідомляє Aljazeera, можливість участі Росії в переговорах виключена, оскільки агресор відкинув українську формулу миру. При цьому Кремль заявив, що буде "стежити" за зустріччю. Зокрема, прес-секретар РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росії "необхідно зрозуміти, які цілі поставлені і що буде обговорюватися".

Президент України Володимир Зеленський напередодні привітав широке коло країн, представлених на переговорах, в тому числі країни, що розвиваються, які постраждали від стрибка цін на продукти, викликаного війною.

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"Це дуже важливо, тому що в таких питаннях, як продовольча безпека, доля мільйонів людей в Африці, Азії та інших частинах світу безпосередньо залежить від того, наскільки швидко світ буде рухатися до реалізації формули миру", — сказав він.

Зеленський висловив сподівання, що ця ініціатива призведе до "мирного саміту" світових лідерів цієї осені, щоб затвердити принципи, які, на його думку, мають ґрунтуватися на Київській формулі врегулювання з 10 пунктів, зазначивши, що формула України включає повагу її територіальної цілісності та виведення російських військ з територій, які, як стверджує Москва, анексовані.

Саміт важливий для України, оскільки він дає можливість звернутися до країн, які зберегли нейтралітет, включаючи Індію та Бразилію, уточнює видання. Особливо значною була участь Китаю, вірного союзника Росії, який направив до Аравії спецпредставника з євразійських справ Лі Хуея.

Ван Веньбінь, офіційний представник китайського МЗС, заявив у своїй заяві: "Китай готовий працювати з міжнародним співтовариством, щоб продовжувати грати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню кризи в Україні".

Переговори в Саудівській Аравії

4 серпня 2023 року в ОП розповіли, чого очікувати від Аравійського саміту щодо миру в Україні. Повідомлялось, що на цій зустрічі Україна хоче затвердити з її учасниками формулювання десяти пунктів формули миру.

Крім того, на цій зустрічі планують обговорити, де і коли може відбутися сам саміт формули миру вже на рівні лідерів.

Україна не допускає ймовірність якихось змін у 10 пунктах формули миру - вони структурно залишаться такими, якими були виголошені президентом України Володимиром Зеленським минулого року в Індонезії, під час саміту G20.

4 серпня 2023 року Reuters опублікував матеріал, в якому говорилося, що якщо Китай схвалить формулу миру України на переговорах в Саудівській Аравії, це стане найбільшим дипломатичним призом цієї зустрічі.

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