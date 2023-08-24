Офіцери ФСБ повністю лояльні до Путіна і при цьому їм підпорядковується прикордонна служба, вказують джерела.

У британських військових колах вважають найімовірнішою версією, що за збиттям літака ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина стоїть служба безпеки Російської Федерації.

Кореспондент "Бі-Бі-Сі" з питань безпеки Френк Гарднер поговорив із джерелами в британських військових колах. Вони схильні думати, що Пригожина ліквідувала Федеральна служба безпеки Росії.

Офіцери ФСБ повністю лояльні до Путіна і при цьому їм підпорядковується прикордонна служба, вказують джерела.

Відео дня

На їхню думку, міністр оборони Сергій Шойгу і начальник Генштабу Валерій Герасимов зміцнили свої політичні позиції внаслідок смерті Пригожина - свою ціль цей тандем виконав.

Смерть Пригожина - що відомо

23 серпня в Тверській області РФ розбився літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, на борту якого знаходилося 10 осіб. Ніхто не вижив, в тому числі Пригожин.

Колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що за ліквідацією Пригожина стоїть міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Вас також можуть зацікавити новини: