Члени G7 стурбовані затягуванням війни.

Лідери "Великої сімки" зобов'язуються надавати Україні безстрокову підтримку в її захисті перед лицем російської збройної агресії.

Про це йдеться в тексті проекту заяви, з якою ознайомився Bloomberg.

"Ми будемо продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", — обіцяють лідери країн.

Формулювання важливе, тому що члени G7 стурбовані затягуванням війни, а деякі, включаючи Німеччину і Францію, натякнули, що вони можуть відкритішими для ідеї про припинення вогню шляхом переговорів, пояснюють журналісти.

Як писав УНІАН, у замку Ельмау у Баварських Альпах відкрився саміт країн "Великої сімки" (G7), в якому беруть участь президент США Джо Байден та лідери Німеччини, Канади, Франції, Великої Британії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС.

Саміт проходить на тлі війни в Україні, яка стане однією з головних тем на зустрічі.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили зусилля на захопленні Донбасу. Через перевагу вогневої потужності окупанти, руйнуючи міста, повільно захоплюють довколишні села.

ЗСУ відходять від Сєвєродонецька на більш укріплені позиції.

26 червня росіяни знову понесли великі втрати на Бахмутському напрямку, проваливши наступ. Але ворог намагається блокувати Лисичанськ з південного напрямку, посиливши угруповання артилерією.

Протягом останніх двох днів російські війська атакують українські міста ракетами, не рахуючись з жертвами серед цивільного населення.

У боях з ЗСУ ліквідовані вже 34 850 окупантів і знищені тисячі одиниць техніки.

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