Українські військові успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки на Слов’янському напрямку.

Збройні сили України завдали значних втрат російським окупантам в районі Павлівки на Бахмутському напрямку.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка. Українські воїни завдали ворогу значних втрат в районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли", - йдеться у зведенні.

При цьому, противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку. Окупанти обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки, а також завдали авіаудару неподалік Вовчоярівки. Для підтримки наступальних дій ворог посилив угруповання артилерії.

На Краматорському напрямку активних бойових дій окупанти не вели, обстріляли з артилерії район населеного пункту Маяки.

"На Слов’янському напрямку обстрілювали райони населених пунктів Нова Дмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне. Наші воїни успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки", - наголошується у зведенні.

Разом з тим, на Харківському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Мосьпанове. Ще окупанти завдали авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки та Замулівки. "Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав", - йдеться у зведенні.

Водночас на Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли позицій українських військ зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Піски, Мар’їнка, Пречистівка, Гуляйпільське та Білогір’я. "Завдавав ракетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів в тилових районах сил оборони", - сказано у повідомленні.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Також ворог завдав ракетних ударів по інфраструктурі міста Миколаєва.

"За підтримки армійської авіації ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, успіху не мав, відійшов", - сказано у зведенні.

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