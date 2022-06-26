Саміт відбувається на тлі війни в Україні, яка стане однією з головних тем на зустрічі.

У замку Ельмау у Баварських Альпах відкрився саміт країн "Великої сімки" (G7), в якому беруть участь президент США Джо Байден та лідери Німеччини, Канади, Франції, Великої Британії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС.

Першим заходом саміту стала зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца із Байденом, інформує Радіо Свобода.

Президент США перед початком зустрічі, заявив, що президент Росії Володимир Путін хотів розділити західних союзників, але це йому не вдалося.

Саміт відбувається на тлі війни в Україні, яка стане однією з головних тем. За словами президента Франції Емманюеля Макрона, на зустрічі лідерів найбільш економічно розвинених країн обговорюватимуться заходи, яких необхідно вжити "у зв’язку з війною в Україні та її наслідками, у зв’язку з продовольчою та енергетичною безпекою, для реагування на виклики, пов’язані з кліматом".

До Німеччини прибули представники Індії, Сенегалу, Аргентини, Індонезії, ПАР. Вони запрошені для обговорення проблем продовольства та кліматичних змін.

За даними ЗМІ, під час саміту може йти мова про аналог "плану Маршалла" для України.

Очікується, що обговорюватимуться і нові санкції проти Росії. Про один із заходів – заборону на імпорт російського золота – вже домовилися деякі країни G7, як уточнив голова британського уряду Борис Джонсон, – це Великобританія, США, Канада та Японія.

Саміт триватиме до 28 червня, після чого більшість його учасників поїдуть у Мадрид на саміт НАТО, який триватиме по 30 червня. Там обговорюватимуться практичні заходи щодо військової підтримки України.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня держсекретар США Блінкен анонсував, що в центрі уваги саміту G7 буде Україна. Зокрема країни G7 на саміті в Німеччині обговорять війну Росії проти України і наслідки військової агресії.

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