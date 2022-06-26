У результаті вибухів у Києві у багатоповерхівці, куди влучила російська ракета, рятувальники виявили одного загиблого.
Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у Telegram.
Він зауважив, що рятувально-пошукові роботи в житловому будинку, куди зранку російські військові вдарили ракетою, тривають.
"На цей час виявили тіло одного загиблого. Ушкодження отримали 6 мешканців будинку. Чотирьох із них, в тому числі семирічну дівчинку, госпіталізували. Двоє - з легкими травмами - лікуватимуться амбулаторно", - зазначив мер.
Він додав, що, за інформацією лікарів, дівчинку прооперували. Її стан стабільний, і життю нічого не загрожує. Мама дівчинки перебуває у стані середньої тяжкості.
Ракетний удар по Києву 26 червня 2022
Як повідомляв УНІАН, вранці 26 під ворожий обстріл потрапив Шевченківський район столиці. З-під завалів обстріляної дев'ятиповерхівки врятували 7-річну дівчинку.
Також врятували її матір - 38-річну громадянку РФ, її затиснуло бетонною плитою. Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих.
Ще одна з ракет, випущених військами РФ по Києву, потрапила в дитячий сад в Шевченківському районі.
За словами керівника прес-служби Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, удар по Києву здійснювався Росією з району Каспійського моря ракетами Х-101. Це найточніша і найдорожча ракета, яка є на озброєнні РФ.
Низка європейських політиків заявили, що це - сигнал для саміту "Великої сімки" (G7) в Замку Ельмау (Баварія, Німеччина), яка проходить в неділю, 26 червня.
За даними ДСНС, осередки загоряння обстріляної багатоповерхівки в Києві ліквідовано.