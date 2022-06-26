За останніми даними, внаслідок ракетного удару по будинку в Шевченківському районі постраждали 6 осіб.

У результаті вибухів у Києві у багатоповерхівці, куди влучила російська ракета, рятувальники виявили одного загиблого.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Він зауважив, що рятувально-пошукові роботи в житловому будинку, куди зранку російські військові вдарили ракетою, тривають.

"На цей час виявили тіло одного загиблого. Ушкодження отримали 6 мешканців будинку. Чотирьох із них, в тому числі семирічну дівчинку, госпіталізували. Двоє - з легкими травмами - лікуватимуться амбулаторно", - зазначив мер.

Він додав, що, за інформацією лікарів, дівчинку прооперували. Її стан стабільний, і життю нічого не загрожує. Мама дівчинки перебуває у стані середньої тяжкості.

Ракетний удар по Києву 26 червня 2022

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 під ворожий обстріл потрапив Шевченківський район столиці. З-під завалів обстріляної дев'ятиповерхівки врятували 7-річну дівчинку.

Також врятували її матір - 38-річну громадянку РФ, її затиснуло бетонною плитою. Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих.

Ще одна з ракет, випущених військами РФ по Києву, потрапила в дитячий сад в Шевченківському районі.

За словами керівника прес-служби Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, удар по Києву здійснювався Росією з району Каспійського моря ракетами Х-101. Це найточніша і найдорожча ракета, яка є на озброєнні РФ.

Низка європейських політиків заявили, що це - сигнал для саміту "Великої сімки" (G7) в Замку Ельмау (Баварія, Німеччина), яка проходить в неділю, 26 червня.

За даними ДСНС, осередки загоряння обстріляної багатоповерхівки в Києві ліквідовано.

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