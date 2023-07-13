Президент переконаний, що коло гарантів буде збільшуватися.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ще шість країн приєдналися до декларації про майбутні гарантії безпеки для України. Її 12 липня погодили країни "Великої сімки".

"Дуже вдалу нашу домовленість щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО продовжуємо підготовкою договорів з країнами. Двосторонніх договорів. Минула лише доба після Вільнюса, а до семи найбільших демократій світу, із якими ми вчора погодили гарантії безпеки, приєдналися вже шість країн", – сказав президент у вечірньому зверненні до українців.

Зокрема, це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. При цьому Зеленський переконаний, що коло гарантів буде збільшуватися.

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"Україна та Сполучені Штати вестимуть перелік держав, які будуть приєднуватися до нашої спільної з "Великою сімкою" декларації про гарантії безпеки на шляху в НАТО", – відзначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що "протягом часу, який є до Вашингтонського саміту, ми маємо разом із партнерами опрацювати все, про що говорили у Вільнюсі, а також сформувати нові спільні позиції, на які Україна та наші воїни однозначно заслуговують". Він також нагадав, що у Вільнюсі вдалося зустрітись з усіма лідерами "Великої сімки" і з багатьма партнерами в НАТО.

"Тепер час кожну таку домовленість зробити конкретним результатом. Є в нас Рада Україна – НАТО, і цей формат має працювати змістовно. Готуємо пропозиції нашим партнерам. Є нові домовленості щодо зброї, щодо техніки, щодо авіації, і зараз їх конкретизуємо", – повідомив президент.

Гарантії безпеки для України

12 липня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що лідери країн G7 (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії та Японії) погодили декларацію щодо гарантій безпеки для України. До неї можуть долучитися всі держави, які бажають взяти на себе відповідні зобов'язання щодо надання гарантій безпеки нашій країні.

13 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна почала готувати договори для гарантій безпеки від союзників.

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