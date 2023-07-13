Також українська влада почала підготовку до наступного саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні у 2024 році.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок процесу підготовки укладання договорів з союзниками щодо гарантій безпеки для України.

Як повідомив глава держави, він провів нараду, на якій обговорювался підсумки саміту НАТО у Вільнюсі.

"Кожну домовленість для України з партнерами у Вільнюсі тепер переводимо в наші конкретні кроки, щоб усі домовленості стали конкретними результатами. Хороший саміт має дати й хороші плоди", - повідомив президент.

Крім того, як зазначив Зеленський, готується зміст для роботи Ради Україна-НАТО.

"Готуємо укладання договорів із партнерами щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО. Готуємо ґрунт для наступного саміту НАТО - у Вашингтоні", - повідомив Зеленський.

"Уже не уявити НАТО без України, і постійно додаватимемо нашій співпраці сили", - підкреслив глава держави.

Саміт НАТО у Вільнюсі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 липня лідери НАТО погодились прибрати вимогу про виконання плану дії щодо членства для України. Але запрошення до членства залежатиме від втілення певних умов. Зокрема, у майбутньому країни-члени повинні мати згоду, аби надіслати Україні запрошення для набуття членства, а Україна повинна буде відповідати умовам.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг сказав, що для набуття членства важливі реформи у секторі оборони і безпеки та приведення української армії до взаємосумісності з арміями Альянсу.

12 липня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив, що лідери країн "Великої сімки" погодили декларацію безпекової підтримки України. До неї можуть приєднатися усі країни, які бажають взяти зобов'язання щодо надання гарантій безпеки Києву.

Кожна з країн "Великої сімки" окремо починає переговори з Україною, аби надати офіційного статусу - через двосторонні безпекові зобов'язання і заходи - постійній підтримці України, оскільки вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відновлює економіку, захищає своїх громадян і прагне інтеграції з євроатлантичною спільнотою.

Вас також можуть зацікавити новини: