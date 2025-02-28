За його словами, не обов’язково їх виписувати в угоді про копалини.

Гарантії безпеки для України не обов’язково прописувати в угоді про видобуток корисних копалин зі США, вони можуть бути прихованими і визначатися в контексті економічних та соціальних питань. Про це сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що документ, який сьогодні планується підписати в США, має характер "попередньої угоди". "І вона матиме ще певні видозміни після зустрічі президента України з президентом США", - сказав Стефанчук.

Він нагадав про позицію Володимира Зеленського, що безпекові гарантії для нас є пріоритетом.

"Але не завжди їх треба виділяти як безпекові гарантії. Інколи вони можуть бути приховані в економічних, соціальних та інших питаннях. Не обов’язково треба писати, що ми вам передамо стільки-то і такої-то зброї, якщо вона просто може прийти по економічній допомозі, шляхом, умовно кажучи, внеску в той чи інший фонд", - сказав голова ВР України.

За його словами, не потрібно просто фантазувати щодо угоди, а необхідно дочекатися, як вона буде реалізована. "Але я переконаний, що ця угода має потенціал надати потужну безпеку для України в повному розумінні цього слова", - сказав Стефанчук.

Угода про корисні копалини

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що в майбутній угоді України зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови, яка готується до підписання, буде шість ключових позицій.

Шмигаль зазначав, що українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому. За його словами, Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів.

Зазначалося, що США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України. Зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проекти відбудови України.

Сьогодні Шмигаль також зазначив, що в угоді про видобуток корисних копалин є гарантії безпеки для України.

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