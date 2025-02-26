Як підтвердив прем'єр, у цій угоді "більше немає боргу у 500 млрд доларів.

В майбутній угоді України зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови, яка готується до підписання, буде шість ключових позицій. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду.

"Незабаром Україна зробить важливий крок у межах реалізації цього Плану перемоги - буде підписана угода зі Сполученими Штатами Америки про створення інвестиційного фонду і відбудови. В результати роботи переговорних команд - ця угода стала значно кращою", - повідомив Шмигаль.

Як підтвердив прем'єр, у цій угоді "більше немає ані боргу у 500 млрд доларів, або будь-якого іншого, більше немає несправедливого пункту про те, що за кожен долар нової допомоги Україна має віддавати два долари, немає несправедливих позицій, що фонд належатиме тільки одній Америці".

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"Тепер мова йде про спільне володіння фондом Україною та Америкою", - додав Шмигаль.

Водночас, як зазначив голова уряду, Україна в угоді матиме шість ключових позицій.

Ці позиції наступні:

Перше - Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн.

Друге - українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.

Третє - Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів.

Четверте - США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.

П’яте - зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проекти відбудови України. Фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців.

Шосте, ще один важливий акцент - в угоді враховані наші зобов'язання в межах євроінтеграційного процесу. За словами Шмигаля, жодних протиріч і суперечностей з українськими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме.

"Таким чином, у результаті підписання угоди, Україна отримує подвійну вигоду. Ми залучаємо американські інвестиції та технології у відбудову України та накопичуємо ресурс для реалізації стратегічних проєктів для добробуту кожного українця й українки", - сказав Шмигаль.

Прем'єр пояснив, що сьогодні уряд ухвалює необхідні рішення для підписання угоди між Україною та США.

Угода про корисні копалини зі США

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що в кінцевому варіанті угоди про корисні копалини зі США ніде не сказано, що Україна є боржником за надану в минулому допомогу. Рамкова угода визначатиме створення фонду між Україною та США на партнерських засадах співвласності. Водночас, про гроші ще говорити зарано, оскільки передбачається підписання ще одного договору - власне про сам фонд. Наступний договір, який слідуватиме після рамкової угоди, уже буде мати обов'язкову ратифікацію в парламенті України. Саме у наступному договорі передбачатиметься відшкодування 50% від доходів за новими ліцензіями.

Ще плануються додаткові договори, які передбачатимуть, у якому форматі відбуватиметься це двостороннє партнерство і як працюватиме.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що президент України Володимир Зеленський приїде до Вашингтона в п'ятницю, 28 лютого, для підписання угоди про рідкоземельні мінерали.

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