Рішення щодо наступника Костіна ще не ухвалене, але готується.

Колишнього генерального прокурора Андрія Костіна призначать послом України у Нідерландах. Про це Суспільному повідомило джерело в команді президента.

"Що ж до посади генерального прокурора, то рішення щодо наступника Костіна ще не ухвалене, але готується", - заявив співрозмовник видання.

Відставка Андрія Костіна з посади генпрокурора

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня Андрій Костін заявив, що подав у відставку з посади генерального прокурора України. За його словами, президент України провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів, і зараз на всіх рівнях у державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження.

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Костін додав, що багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України.

28 жовтня у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про надання згоди на звільнення президентом Костіна з посади генерального прокурора.

29 жовтня Верховна Рада проголосувала за звільнення Костіна з посади. Постанову "Про надання згоди на звільнення президентом України Андрія Костіна з посади генерального прокурора" (реєстраційний номер 12153) підтримали 255 народних депутатів.

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