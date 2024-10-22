Рішення прийнято після резонансного викриття прокурорів з фальшивими інвалідностями.

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що йде з посади. Про це йдеться у його заяві, опублікованій у Telegram-каналі Офісу Генпрокурора.

"Президент України сьогодні провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження", – зазначив Костін.

Він додав, що багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України.

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Костін підкреслив, що вважає абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність.

"Я вдячний Президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора".

Що передувало

4 жовтня У Держбюро розслідувань повідомили, що керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина, який обіймав керівну посаду у Пенсійному фоні на Хмельниччині, викрили у незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. Зокрема тільки у робочому кабінеті керівниці МСЕК було виявлено 100 тисяч доларів.

Пізніше з’явилася інформація про те, що близько 50 прокурорів Хмельницької області оформили інвалідність. ЗМІ повідомляли про причетність Крупи до цього.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський скликав РНБО через інциденти з МСЕК й "фальшиві інвалідності".

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