У генпрокуратурі України наголосили, що Бразилія має затримати Путіна, аби підтвердити статус демократичної і правової держави.

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що "для міжнародної спільноти важливо бути єдиним фронтом і притягнути Путіна до відповідальності". Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

"(У зв'язку - УНІАН) з інформацією про те, що Путін може відвідати саміт G20 в Бразилії, я хотів би повторити, що влада Бразилії, як держава-учасниця Римського статуту, зобов'язана заарештувати його, якщо він наважиться приїхати. Я щиро сподіваюся, що Бразилія заарештує його, підтвердивши свій статус демократичної і правової держави", - наголосив Костін.

За його словами, якщо цього не буде зроблено, то є ризик створення прецеденту, за яким лідери країн, звинувачені у злочинах, зможуть подорожувати безкарно.

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Водночас двоє бразильських урядовців повідомили для Reuters, що Бразилія надіслала російському диктатору запрошення на зустріч "Великої двадцятки" в Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада, проте не отримала жодних ознак того, що він має намір взяти в ній участь.

Візит Путіна до Бразилії - що відомо

Раніше посол України в Бразилії Андрій Мельник зазначив, що Путін, ймовірно, не приїде на саміт G20, який запланований на 18-19 листопада. Водночас він додав, що влада Бразилії неодноразово висловлювало бажання бачити президента РФ під час саміту G20 у Ріо-де-Жанейро.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що для участі Путіна у саміті G20 доведеться обходити закон та ігнорувати Римський статут.

"Через кілька місяців відбудеться саміт "Групи двадцяти" - дуже серйозна подія - в Бразилії. Ми чули сигнал від влади Бразилії, що вони планували запросити Путіна. Але, щоб це сталось, їм закон доведеться обходити, право руйнувати й знову ігнорувати Римський статут. Хіба за це не має бути відповідальності?" - зауважив глава держави.

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