Рада проголосувала за звільнення Костіна з посади генпрокурора

Він сам написав заяву після скандалу щодо оформлення фальшивих інвалідностей прокурорами.

Верховна Рада України підтримала постанову про надання згоди на звільнення президентом України Андрія Костіна з посади генерального прокурора.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

За постанову "Про надання згоди на звільнення президентом України Андрія Костіна з посади генерального прокурора" (реєстраційний номер 12153) проголосувало 255 народних депутатів.

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Костін сам написав заяву про звільнення, яка датована 22 жовтня 2024 року.

Відставка Костіна - що передувало

Як повідомляв УНІАН, Президент України Володимир Зеленський 22 жовтня провів засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), де йшлося про розслідування стосовно зловживань щодо визначення інвалідності прокурорів та інших чиновників. Після цього засідання Костін подав заяву про відставку з посади генерального прокурора.

Відповідно до законодавства, ВР своїм голосуванням надає дозвіл президенту звільнити генпрокурора.

Указом президента України передбачено до кінця року в Україні ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) через системні зловживання при оформленні інвалідностей.

Крім того Зеленський доручив уряду, правоохоронцям і обласним адміністраціям перевірити рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів. Також планується провести аудит нарахованих чиновникам пенсій за інвалідністю.

Десятки прокурорів Хмельницької області оформили собі інвалідність. Лунали припущення, що це стало наслідком корупційної змови із посадовцями Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертної комісії.

Пізніше генпрокурор Андрій Костін підтвердив, що 61 прокурор Хмельницької області має інвалідність. І більшість з них оформили собі інвалідність вже давно. В інших областях ситуація також схожа до тієї, що в Хмельницькій області.

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