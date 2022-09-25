За його словами, якщо народні депутати ухвалять відповідне законодавство, то це дуже спростить процедуру.

Генеральний прокурор Андрій Костін прокоментував можливість позбавлення підозрюваного у держзраді народного депутата України Віктора Медведчука українського громадянства.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Щодо громадянства Медведчука, то це питання, яке знаходиться в компетенції президента України. Між тим, є багато зараз ідей щодо того, щоб передбачити зміни до законів про громадянство, які б надавали можливість позбавляти громадянства тих, хто зрадив нашу країну", - підкреслив Костін.

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За його словами, якщо народні депутати ухвалять відповідне законодавство, то це дуже спростить процедуру.

"Я думаю, що переважна більшість українців вважають, що такі люди, як Медведчук та інші, не варті того, щоб залишатися громадянами України", - підкреслив генпрокурор.

Відповідаючи на запитання, чи не перешкоджає розгляду те, що Медведчука обміняли на українських військовополонених і тепер він перебуває не в Україні, Костін запевнив, що з цим нема жодних проблем.

"Щодо Медведчука є одна справа, яка знаходиться зараз на розгляді в суді. По цій справі буде клопотання щодо застосування можливості спеціального судового розгляду - тобто судовий розгляд за відсутності обвинуваченого. Таким чином справа продовжиться", - зазначив Костін.

По іншій справі, за словами генпрокурора, було завершено досудове розслідування і були відкриті матеріали для ознайомлення підозрюваним та адвокатам, і ознайомлення продовжиться.

"І також буде клопотання від прокурора щодо переходу в спеціальне судове розслідування, яке можливе за відсутності підозрюваного. Всі свідчення Медведчука по цій справі були задокументовані. На цій стадії це не заважало передати його для того, щоб 200 наших героїв були повернуті додому…", - сказав Костін.

Обмін Медведчука: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня з російського полону повернули 215 захисників України.

В Офісі президента повідомили, що 200 захисників обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" і кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, обвинуваченого у держзраді. Він вже дав слідству всі можливі свідчення. Також Україна обміняла ще 55 російських полонених.

Справа Медведчука

Медведчук підозрюється в держзраді за двома кримінальними провадженнями.

12 травня 2021 року депутату вручили підозру в держзраді та порушенні законів та звичаїв війни (ст. 111 та ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді та сприянні тероризму у так званій "вугільній справі" (ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК). ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

27 лютого 2022 року радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Ввечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в результаті спецоперації СБУ затримала Медведчука.

13 квітня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував, коли затриманого Медведчука можна позбавити депутатського мандату. Він зазначив, що в Конституції України є сім випадків позбавлення особи депутатського мандату, "і інших не може бути".

"Ми знаємо, що з приводу пана Медведчука ведеться кримінальне провадження, і як тільки ми отримаємо рішення суду, яке вступило в законну силу, то це є підставою, щоб позбавити його депутатського мандату", - сказав Стефанчук.

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