Напередодні з російського полону повернули 215 захисників України. Їх обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" і кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, обвинуваченого у держзраді. Також Україна обміняла ще 55 російських полонених.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак пояснили, навіщо росіянам один з лідерів забороненої партії "Опозиційна платформа - За Життя", кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук, якого обміняли на 200 українських військовополонених.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Буданов і Єрмак сказали на брифінгу щодо повернення захисників України з російського полону, відповідаючи на запитання, навіщо Путіну Медведчук.

"По-перше, Медведчук на даному етапі найбільше потрібен саме Федеральній службі безпеки (РФ), а не комусь там конкретно. Тому що це особа, через яку напряму йшло фінансування багатьох агентурних мереж тут. Через цю особу йшло взагалі фінансування певних посадовців та взагалі наповнення негласного бюджету Федеральної служби безпеки. Тому він їм конче потрібний", - наголосив Буданов.

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"Це засіб, перш за все, і впливу, і заробляння, відмивання коштів. Оце і є головна причина, чому вони так за нього боролись", - сказав Буданов.

Своєю чергою керівник Офісу президента України Андрій Єрмак додав, що Медведчука є для росіян дуже потужним носієм інформації.

Звільнення військових України з російського полону

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня з російського полону повернули 215 захисників України. В Офісі президента повідомили, що 200 захисників обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" і кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, обвинуваченого у держзраді. Він вже дав слідству всі можливі свідчення. Також Україна обміняла ще 55 російських полонених.

Крім того, з російського полону звільнили 10 іноземних військових, які захищали територіальну цілісність України. Зазначалося, що вдалося повернути тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР".

Президент Володимир Зеленський заявив, що серед звільнених – 108 бійців "Азова", а загалом 188 героїв "Азовсталі" та Маріуполя, восьмеро – поранені під час російського теракту в Оленівці.

Зокрема, було звільнено п'ятьох командирів: командира "Азова" Дениса "Редиса" Прокопенка, заступника командира "Азова" Святослава "Калину" Пономаря, старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка; командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія "Волину" Волинського і командира 12-ї бригади Нацгвардії Дениса Шлега. Вони перебуватимуть в Туреччині під особистою протекцією президента Ердогана до кінця війни.

Як зазначив президент Зеленський, серед обмінених є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині.

За словами генпрокурора Андрія Костіна, Україна працює над обміном "всіх на всіх". Зараз цим питанням Україна займається разом з ООН та Ердоганом.

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