Медведчук – це не просто кум Путіна, а якісно задокументований державний зрадник, зазначив в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді.

Про це заявив виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Василь Малюк, який також зустрічав звільнених українців у Чернігівській області під час процедури обміну.

Як повідомляє прес-центр СБУ, він підкреслив, що "це стосується і ухвалення рішень, і призначення покарання, і конфіскації арештованого майна. Адже у такому разі застосовується процедура спеціального судового розгляду за відсутності обвинуваченого".

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Малюк додав, що проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми. При цьому він наголосив, що аби врятувати життя та здоров’я наших захисників, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими прийняв рішення про здійснення обміну.

Малюк зазначив, що Медведчук також надав згоду на це, тому суд задовольнив клопотання прокурора.

"Медведчук – це не просто кум Путіна, а якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована у відповідних матеріалах, які зібрала СБУ. Крім того, під час роботи по справах Медведчука ми знешкодили не одну агентурну мережу, затримали багатьох державних зрадників та здобули велику кількість важливої інформації, яку використовуємо у контррозвідувальних заходах. А тепер завдяки обміну ми змогли витягнути з російського полону героїв, на яких так чекають вдома", – сказав Малюк.

В.о. голови СБУ зазначив, що, попри складні переговори, обмін пройшов успішно, адже Україна повертає значно більше захисників, ніж віддає росіян.

Малюк нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ загалом відбулося 20 таких звільнень, за результатами яких вдалося повернути з полону 802 бранців.

У СБУ зазначають, що Віктору Медведчуку раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Слідством встановлено, що Медведчук, діючи за попередньою змовою з тодішніми президентом України, міністром енергетики та вугільної промисловості та іншими особами, починаючи з листопада 2014 року, узгодив з учасниками терористичних організацій "Л/ДНР" та організував постачання ними вугілля з тимчасово окупованих територій. Тим самим – сприяв фінансуванню терористів.

Зібрано вичерпні докази (покази свідків, телефонні розмови, висновки експертиз, речові докази) причетності й вини Медведчука та інших підозрюваних в особливо тяжких злочинах проти України.

В іншому кримінальному провадженні встановлено, що Медведчук передав представникам російських спецслужб відомості про місце розташування військового підрозділу ГУР МО, його приховану бойову підготовку, особовий склад тощо. Це завдало шкоди обороноздатності України.

Окрім того, Віктор Медведчук у листопаді 2020 року взяв активну участь у розробці антиукраїнського проекту "Промінь", завданням якого було посилити вплив спеціальних служб країни-агресора на політичну ситуацію в Україні.

Також Медведчук вчинив низку протиправних дій проти України в інтересах РФ, направлених на розграбування національних цінностей (нафти та газу) вартістю понад 38 млрд грн у тимчасово окупованому Криму.

У СБУ запевняють, що наразі майно Медведчука та його дружини заарештовано.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня із російського полону вдалося звільнити 215 людей, серед яких захисники "Азовсталі".

Президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні за підсумками середи, 21 вересня, що серед звільнених - 108 бійців "Азова", а загалом 188 героїв "Азовсталі" та Маріуполя, восьмеро – поранені під час російського теракту в Оленівці. За його словами, обміняли наших героїв на Віктора Медведчука і ще 55 тих, "хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані взагалі будь-яких слів, тих, хто воював проти України".

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