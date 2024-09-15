За словами Девіда Леммі, "жодну війну не можна виграти за допомогою якоїсь однієї зброї".

Велика Британія все ще обговорює з союзниками, чи дозволити Україні запускати ракети великої дальності по Росії. Про це в інтерв'ю ВВС заявив міністр закордонних справ королівства Девід Леммі.

За його словами, жодну війну не можна виграти за допомогою якоїсь однієї зброї. При цьому важливо, щоб країни, які підтримують Україну, мали "спільну стратегію перемоги".

"Це ретельно обговорюється з українцями, оскільки ми оцінюємо, що їм потрібно напередодні зими", - сказав дипломат. Відео дня

Він підтвердив, що представники Великої Британії та інших союзників зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку менш ніж за 12 днів і припустив, що це питання буде обговорено саме тоді.

"Важливо, щоб як союзники, які підтримують Україну, ми мали спільну стратегію перемоги в майбутньому", - підкреслив Леммі.

Дозвіл Україні бути далекобійною зброєю по РФ: останні новини

США змушують Україну воювати зі зв’язаними руками. Про це пише видання The Economist. При цьому, за словами авторів, використання Путіним тактичної ядерної зброї ніколи не можна повністю виключити.

Також УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вирушає до Риму, де обговорить з главою італійського уряду Джорджією Мелоні дозвіл Україні бути далекобійною зброєю по РФ. Британські чиновники також проведуть переговори з французькими та німецькими колегами.

Очікується, що лідери також скажуть, що вони ширше обговорили гібридні загрози, які Росія представляє для Європи, і підтвердять підтримку відновлення України.

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