Готовність іншого рівня. Хто і як допомагає Україні протистояти путінській армаді

Поки в Кремлі чекали письмову відповідь на свій ультиматум колективному Заходу, в Києві один за одним приземлялись літаки з військовою допомогою. Чи може грандіозне погіршення ситуації грати на руку Україні?

Від самого початку війни, з 2014 року, Україна не бачила стільки військової допомоги, скільки її прибуває останніми днями. На одному з летовищ, де побував ТСН.Тиждень, буквально ледь встигають розвантажувати оборонну зброю від союзників. Тепер головне завдання, щоби ці, в прямому сенсі залізні аргументи проти російського вторгнення, якнайшвидше потрапили в руки наших бійців.

І це - лише початок. Повітряний міст лише зі Сполучених Штатів передбачає сорок п’ять рейсів.

"Російські солдати, яких Кремль відправить до України, зустрінуться з шаленим спротивом, Росія зазнає важких втрат… і зустріне тверду, потужну та спільну відповідь від Сполучених Штатів та наших союзників", - зазначила тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін.

З такою згуртованістю Заходу проти російської агресії Кремль стикається вперше. Ще семеро союзників Сполучених Штатів заявили про готовність постачати зброю в Україну. Невдовзі від Литви та Латвії прибудуть легендарні Стінгери — надзвичайно ефективні, перевірені війнами протиповітряні системи. А Велика Британія вже встигла доправити до Києва більше ніж дві тисячі найсучасніших протитанкових ракет NLAW.

"Хочеш миру - готуйся до війни" - це прислів'я сьогодні, як ніколи, актуально для українців. Незалежно від того, що готує нам Кремль, - широкомасштабний наступ чи черговий гібридний удар, - ці британські протитанкові системи зроблять наших хлопців більш захищеними в разі атаки російських танків. А їх екіпажі, хочеться сподіватись, відтепер тричі подумають, чи варто перетинати український кордон.

ТСН.Тиждень став свідком того, як британські подарунки перевіряють в Україні, в умовах зимової війни. Ракета гарантовано розриває броню на шматки.

Влучно, просто, ефективно - так характеризують британську зброю українські інструктори.

"Це – вражаюча техніка, вона інтуїтивно працює", - розповідає ТСН.Тижню інструктор Максим Толочик.

Як це – інтуїтивно, ТСН.Тижню пояснює командувач підготовки Сухопутних військ ЗСУ Ігор Палагнюк: "Головне - піймати ціль, зафіксувати її в приціл протягом 2-3 секунд, натиснути на пуск. І потім ракета все зробить сама".

Унікальна конструкція ракети дозволяє вести вогонь із закритого приміщення. Цього не можуть жодні інші такі системи в світі.

Партії NLAW негайно відправляють на всі загрозливі напрямки, звідки Росія може почати вторгнення.

"Ця техніка вже потрапила у війська… Вона поступила туди і чекає підготовлених операторів", - зазначає Ігор Палагнюк.

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На додаток до західної військової допомоги ціну вторгненню піднімає й активізація вітчизняних стратегічних проектів. Після зимових випробувань на бойове чергування найближчим часом стає цілий дивізіон українських ракет "Нептун", дальність польоту яких сягає 300 кілометрів.

"Передача дивізіону буде у лютому-березні. Дивізіон – це 21 машина, пускові платформи, транспортно-зарядні, транспортні, командні машини, комплекс наземного обслуговування", - перелічує ТСН.Тижню керівник конструкторського бюро "Луч" Олег Коростильов.

Блискавичне підвищення готовності України до війни не додає оптимізму тисячам російських солдатів, які мерзнуть в засніжених полях на українських кордонах. Тож пропагандисти намагаються підняти бойовий дух наступальних підрозділів у будь-який спосіб. Зокрема, колишній український прем’єр, який втік до Росії, Микола Азаров, розповідає на російському телебаченні таке: "Велика частина [населення] чекає, коли Путін нападе і звільнить від цієї шобли країну. Звичайно, вони про це не говорять публічно. Але такі настрої є".

Налякати Україну та її союзників Путін намагається разом з Лукашенком - спільними навчаннями на території Білорусі. Останній заявляє: "Як би кому не хотілося, але ми повернемо Україну в лоно слов’янства".

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Та попри всі спроби дестабілізації, паніка так і не охопила Україну. Навіть курс долара вже хитнувся у бік зниження. Аби заспокоїти переляканих загрозою війни інвесторів, мільярдер Річард Бренсон закликав бізнес-еліти планети підтримати Україну: "Для лідерів бізнесу настав момент згуртуватися і відстояти суверенітет України. Навіть якщо за це доведеться платити, всі ми маємо чітко дати зрозуміти: агресія завжди неприйнятна, міжнародний приватний сектор підтримає весь спектр санкцій".

Минулий тиждень змінив геополітичну ситуацію просто на наших очах. У відповідь на ультиматум про не розширення НАТО, Кремль, схоже, отримав гучного ляпаса. І, судячи з реакції очільника російського МЗС, НАТОвські дипломати не надто підбирали слова.

"На тлі паперу, який надіслали нам з НАТО, американська відповідь є чи не взірцем дипломатичної пристойності. Від НАТО відповідь ідеологізована, настільки вона дихає винятковістю Північноатлантичного альянсу, його особливою місією, особливим призначенням, що просто мені було трохи соромно за тих, хто ці тексти писав", - заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Та дипломатія, підсилена військовою допомогою Україні, вплинула на Росію ефективніше, ніж просто дипломатія. Щось таки спрацювало.

"Якщо це залежить від Російської Федерації, війни не буде. Ми війни не хочемо, але й грубо наступати на наші інтереси не дозволимо", - зазначив Лавров.

Захід, як мінімум, перестав відступати та пішов у дипломатичний наступ у бік порушника міжнародного права. Тепер вже Штати піднімають ставку, і на запитання, буде війна чи ні, вимагають відповіді від однієї людини, яка, власне, й створила нинішню геополітичну кризу.

"Найважливіша відповідь – це відповідь президента Путіна. І, наскільки ми розуміємо, за словами росіян, ці папери лежать у нього на столі. І ми з нетерпінням чекаємо на його відповідь…", - зазначив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

Яка б не була ця відповідь, відтепер Київ до неї готовий зовсім на іншому рівні. А заходи, які планують задіяти Сполучені Штати у вигляді санкцій, ЗМІ називають повним знищенням економіки Росії. Якщо вони запрацюють, їхні наслідки не оминуть ані мільярдерів, ані пересічних громадян країни, можновладці якої погрожують світу кривавою бійнею.

Андрій Цаплієнко, Олексій Осавчук, Валентин Шилко, Геннадій Шульга