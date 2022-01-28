Захід переймається, що у можливій новій атаці на Україну Путін може залучити Білорусь.

Олександр Лукашенко пригрозив, що Білорусь разом з Росією "обов’язково" повернуть Україну у "лоно нашого слов’янства".

Про це він заявив у ході послання білоруському народу і Національним зборам 28 січня.

Лукашенко звернувся до спільної історії, бо вона, мовляв, вища, ніж "надумані містечкові політичні амбіції".

"Для Заходу важливо втопити у крові російсько-українське братство, наше слов’янське братство. Але ми рідні слов’янські народи, вихідці з однієї купелі Хрещення. Наше коріння з глибини століть. І це треба зберегти, чого б це нам не коштувало. Адже братство вище, ніж надумані містечкові політичні амбіції. Наші нерозривні зв’язки, основи спільної безпеки і виживання. І якби би кому не хотілося, ми повернемо нашу Україну в лоно нашого слов’янства. Ми це обов’язково зробимо", - відповів Лукашенко.

Диктатор також сказав, що Білорусь готова вступити у війну у разі початку агресії проти неї чи Росії.

Лукашенко і Путін – давні політичні союзники. Відносини між політиками помітно зміцніли на тлі запровадження санкцій ЄС і США проти режиму Республіки.

Російський президент під час розгону протестувальників у Білорусі в серпні 2020 року був одним з небагатьох лідерів, які продовжували підтримувати добросусідські зв’язки з Лукашенком, ніяк не засуджуючи дії силовиків.

Між Білоруссю та Росією укладений договір про "Союзну державу", в рамках якого сторони зобов’язалися військово підтримувати один одного у разі зовнішньої агресії проти їхніх держав.

На тлі занепокоєнь світової спільноти щодо зосереджених російських військ навколо України Путін домовився з Лукашенком про позапланові військові навчання в Республіці у лютому. Проте, як свідчать дані ЗМІ, лише частина російських солдатів потрапляє на заявлені полігони, інша зупинилась на півшляху – неподалік українського кордону.

Захід переймається, що у можливій новій атаці на Україну Путін може залучити Білорусь.