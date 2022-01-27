Лавров про відповіді США і НАТО: Нема позитивної реакції щодо нерозширення Альянсу

Зміст відповідей США та НАТО щодо так званих "гарантій безпеки" оприлюднять найближчим часом. Наразі Москва вивчає документи.
Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
"Відповіді США щодо гарантій безпеки дозволяють розраховувати на початок серйозної розмови, але з другорядних тем", - заявив Лавров.
За його словами, РФ незабаром направить США запит про те, чому Захід "не виконує зобов'язання не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших", адже у відповідях немає "позитивної реакції на головне питання щодо недопустимості розширення НАТО".
Більш детально відповіді США і НАТО в РФ наразі не коментують, адже все ще вивчають документи.
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17 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО.
Зокрема, Росія пропонувала НАТО відмовитися від прийняття України в НАТО, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.
26 січня посол США Джон Салліван передав МЗС РФ письмову відповідь Вашингтон.
При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що публікувати свою письмову відповідь на "гарантії безпеки" Кремля Вашингтон не стане, а також закликав цього не робити і російських дипломатів.
Перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія не стане приймати відповідь США на запропоновані нею "гарантії безпеки".