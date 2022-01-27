Лавров про відповіді США і НАТО: Нема позитивної реакції щодо нерозширення Альянсу

В МЗС РФ впевнені, що відповіді США та НАТО щодо "гарантій безпеки" дозволяють розраховувати на початок серйозної розмови.

Зміст відповідей США та НАТО щодо так званих "гарантій безпеки" оприлюднять найближчим часом. Наразі Москва вивчає документи.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Відповіді США щодо гарантій безпеки дозволяють розраховувати на початок серйозної розмови, але з другорядних тем", - заявив Лавров.

За його словами, РФ незабаром направить США запит про те, чому Захід "не виконує зобов'язання не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших", адже у відповідях немає "позитивної реакції на головне питання щодо недопустимості розширення НАТО".

Більш детально відповіді США і НАТО в РФ наразі не коментують, адже все ще вивчають документи.