Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що Арсен Аваков якісно виконує обов'язки міністра внутрішніх справ.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков шкодує, що Арсен Аваков подав у відставку з посади міністра внутрішніх справ.

Про це він сказав в ефірі "Громадського", відповідаючи на запитання журналіста.

"Так. Я вважаю, що це міністр, який перебуває (сьогодні він продовжує бути міністром) на своїй посаді", - сказав Разумков.

На уточнення, чи голосуватиме він за звільнення Авакова, Разумков зауважив, що оскільки це було бажання самого міністра, то не логічно його не підтримати.

"Я думаю, що він був і поки залишається хорошим міністром, якісно виконуючим свої обов'язки", - додав спікер.

Водночас він зазначив, що завжди можна знайти "мільйон проблем" у діяльності і Авакова, і МВС, але в цілому він є "гарним міністром".

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Крім того, на запитання, чи голосуватиме він за призначення на посаду міністра внутрішніх справ народного депутата від "Слуги народу", голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, Разумков зазначив: "Звісно. Я починав роботу з Денисом Анатолійовичем ще під час виборчої кампанії. Я вважаю його фаховою людиною, добре обізнаною в роботі Міністерства внутрішніх справ. Це для нього не чужа територія. Він великий проміжок свого часу пов'язував саме з діяльністю Міністерства внутрішніх справ. І останні два роки очолює відповідний профільний комітет, і глибоко знає специфіку роботи".

При цьому голова ВР висловив думку, що Монастирському "дуже просто" в нинішніх умовах не буде, але він "достатньо підготовлений", щоб очолювати МВС.

Відставка Авакова

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ.

Фракція "Батьківщина" не голосуватиме за відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Тимошенко нагадала, що фракція "Батьківщина" не брала участі у формуванні складу нинішнього уряду.

Голосування за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ планується в четвер, 15 липня, а в п'ятницю, 16 липня, парламент може призначити на цю посаду депутата від "Слуги народу", голову Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

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Автор: Таня Поляковська