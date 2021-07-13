Юлія Тимошенко нагадала, що фракція "Батьківщина" не брала участі у формуванні складу нинішнього уряду й не несе відповідальності за його діяльність.

Фракція "Батьківщина" не голосуватиме за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомила голова фракції Юлія Тимошенко.

"За жодну відставку міністрів чи будь-кого ми не голосували", - зазначила вона.

При цьому Тимошенко нагадала, що фракція "Батьківщина" не брала участі у формуванні складу нинішнього уряду.

Читайте такожСуд арештував майно нардепа Козака"Ми абсолютно не несемо відповідальності за те, що цей уряд натворив, і тому ми та не будемо голосувати за будь-які рокіровки, тому що не віримо, що зміна одних прізвищ на інші щось в країні змінить, поки не зміниться тотальна влада слуг народу", - заявила Тимошенко.

Вона підкреслила, що голосів фракції "Батьківщина" за кадрові питання не буде.

Відставка Авакова: що відомо

13 липня у МВС підтвердили, що Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ.

"Відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ", - йдеться у заяві.

Раніше про відставку Авакова УНІАН повідомило джерело в парламенті. За даними співрозмовника, сьогодні має відбутися засідання фракції "Слуга народу", де буде обговорене це питання.

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Автор: Надя Пришляк